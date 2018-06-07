Симона Халеп обыгрывает Гарбинье Мугурусу, выходит в финал Ролан Гарроса и сохраняет звание первой ракетки мира.

(1) Симона Халеп - (3) Гарбинье Мугуруса - 6:1, 6:4
Симона Халеп гарантировала себе первую строчку мирового рейтинга по итогам Ролан Гарроса - 2018. В полуфинальном матче, в котором и решалась судьба лидерства в женском туре по итогам грунтового Турнира Большого Шлема, Симона в двух партиях переиграла Гарбинье Мугурусу. Испанская теннисистка в случае выхода в финал парижского мейджора и сама могла подняться на вершину, но Халеп переиграла ее, фактически, по всем статьям.
Стартовый сет Мугуруса и вовсе провалила. Не заладилось у испанской теннисистки все, фактически, с первого же гейма. Гарбинье позволила сопернице сразу же добраться до брейк-поинта, а на нем допустила двойную ошибку. Сразу же Симона и сама немного забуксовала на собственной подаче, но румынской теннисистке удалось спасти гейм с двойного брейк-поинта.
А вот Халеп своими шансами пользовалась сполна. Симона быстро увеличила свой отрыв до двух брейков, а в концовке партии еще раз отличившись на приеме и вовсе получила возможность подавать на победу в сете с баранкой. Мугуруса, конечно, позволить случиться такому разгрому попросту не могла, а потому одну упущенную подачу ликвидировала. Но Халеп случиться камбеку, в возможность которого, честно говоря, и верилось с трудом, не позволила. Тут же Симона оформила еще один брейк, а вместе с ним и победу в стартовом сете.
В начале второй партии Гарбинье, наконец, сумела впервые в матче защитить собственную подачу, а потом и с брейком вперед вырваться. Казалось, что Мугуруса наладила игру, как минимум, ошибок в ее действиях стало в разы меньше, нежели в стартовой партии. Симона, правда, могла отыграться моментально, но не воспользовалась двумя брейк-поинтами за гейм.
Чем дальше продолжался матч, тем увереннее, казалось, действовала Гарбинье на собственной подаче. Но концовку сета испанская теннисистка таки провалила. Сначала Мугуруса позволила сопернице отыграть брейк. Затем Симона выцарапала сложнейший гейм на собственной подаче, чем, похоже, окончательно добила соперницу. Халеп тут же оформила брейк под ноль, которым она и поставила точку в матче.
Теперь в финале Ролан Гарроса - 2018 Симона Халеп сыграет с победительницей американского дерби между Мэдисон Киз и Слоан Стивенс.
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