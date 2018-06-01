Дарья Касаткина сломила сопротивление Марии Саккари на пути в четвертый круг Ролан Гарроса.

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробивается в четвертый раунд грунтового Турнира Большого Шлема. На стадии третьего раунда Ролан Гарроса - 2018 Дарья, получившая в Париже 14-й номер посева, в непростом трехсетовом поединке переиграла гречанку Марию Саккари, занимающую 38-ю строчку текущего мирового рейтинга. Теннисистки обменялись разгромными победами в стартовых партиях. А вот в решающем сете на корте, наконец, завязалась относительно равная борьба. Немного удачливее и стабильнее в ней сыграла Касаткина, которая и сумела чуть менее чем за 1 час и 40 минут игрового времени оформить выход в четвертый раунд парижского мейджора.
(14) Дарья Касаткина - Мария Саккари - 6:1, 1:6, 6:3
За выход в четвертьфинал Ролан Гарроса - 2018 Дарья Касаткина поспорит с победительницей матча между француженкой Паулин Парментье и представительницей Дании Каролин Возняцки.
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