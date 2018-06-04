понедельник, 4 июня 2018 г.

Дарья Касаткина выбила Каролин Возняцки в четвертом раунде Ролан Гарроса.

2-я ракетка Ролан Гарроса - 2018 датчанка Каролин Возняцки не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового Турнира Большого Шлема. На стадии четвертого круга Каролин в двух партиях уступила россиянке Дарье Касаткиной, получившей в Париже 14-й номер посева. Встреча между теннисистками началась еще вчера, но по ходу второй партии она была прервана из-за наступления темноты. К тому моменту Касаткина успела оставить за собой стартовый сет на тай-брейке, а во второй партии в счете было полное равенство - 3:3. Но после возобновления матча сегодня геймы выигрывала только Дарья. Таким образом на выход в четвертьфинал Ролан Гарроса - 2018 Дарья Касаткина потратила 2 часа чистого игрового времени.


(14) Дарья Касаткина - (2) Каролин Возняцки - 7:6(5), 6:3

Крайне упорной получилась стартовая партия отчетного матча, которая была начата еще по ходу вчерашнего игрового дня. По сути, проблемы с подачей ощущались у обеих теннисисток, поэтому они поочередно вырывались вперед с брейками. Дважды закрепить свой перевес не смогла Касаткина. В середине сета, показалось, что Возняцки начинает переламывать ход матча. Датчанка сначала оформила обратный брейк, а потом и еще раз отличилась на приеме. Каро получила возможность подавать на партию, но провалила гейм, не добравшись даже до сет-боллов.

Обмен любезностями продолжился на тай-брейке. Первой с мини-брейком повела Касаткина, но затем дважды отличилась на приеме Возняцки. Каролин вышла подавать при счете 4:3, то есть вполне могла добираться до сет-боллов, но проиграла оба розыгрыша. Качели продолжились, но в итоге со счетом 7:5 на тай-брейке победу отпраздновала россиянка.

В начале второй партии обе теннисистки достаточно уверенно удерживали собственные подачи, разве что Касаткина в стартовом гейме спаслась с двойного брейк-поинта. По такой игре стало очевидно, что завершить матч до наступления темноты спортсменки не успеют. В итоге, при счете 3:3 встреча таки была прервана.

А вот после возобновления матча сегодня Возняцки на корте уже не было. Каролин слишком много ошибалась, что и позволило Дарье сначала защитить собственный гейм, затем оформила брейк, а следом и спокойно подала на матч.

Теперь в четвертьфинале Ролан Гарроса - 2018 Дарья Касаткина сыграет с американской теннисисткой Слоан Стивенс. 

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о 14:11
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