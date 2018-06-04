Анжелик Кербер уверенно обыграла Каролин Гарсию на пути в четвертьфинал Ролан Гарроса.

Немка Анжелик Кербер становится четвертьфиналисткой грунтового Турнира Большого Шлема, на котором она получила 12-й номер посева. В четвертом раунде Ролан Гарроса - 2018 Анжелик в двух партиях переиграла 7-ю ракетку соревнований местную теннисистку Каролин Гарсию. В стартовом сете Кербер быстро повела с брейком, закрепила успех еще одним выигранным на приеме геймом и спокойно оставила за собой всю партию. В дебюте второго сета Анжелик снова повела с двумя выигранными подачами соперницы в активе и даже добралась до четырех матч-боллов на приеме, но Гарсия спасла сложнейший гейм. После этого Каролин даже смогла отыграть одну упущенную подачу, но под занавес матча немецкая теннисистка оформила еще один брейк. На выход в четвертьфинал парижского мейджора Анжелик Кербер потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(12) Анжелик Кербер - (7) Каролин Гарсия - 6:2, 6:3
Теперь в 1/4 финала Ролан Гарроса Анжелик Кербер сыграет с лидером мирового рейтинга румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая чуть ранее разгромила бельгийку Элизе Мертенс
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