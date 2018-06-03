Мэдисон Киз громит Микаэлу Бузарнеску и становится первой четвертьфиналисткой Ролан Гарроса.

Американская теннисистка Мэдисон Киз первой из всех участниц Ролан Гарроса - 2018 оформила выход в четвертьфинал грунтового мейджора. На стадии четвертого круга Мэдисон, посеянная в Париже под 13-м номером, уверенно переиграла обидчицу украинки Элины Свитолиной - представительницу Румынии Микаэлу Бузарнеску. Румынская теннисистка, которая была посеяна на Ролан Гарросе под 31-м номером, откровенно провалила матч. Проснулась Бузарнеску лишь под занавес встречи, уступая со счетом 1:6, 1:5. Микаэла ликвидировала один брейк, и сократила отставание до минимума, но устроить полноценный камбек Мэдисон сопернице не позволила. На победу в противостоянии Мэдисон Киз потратила даже чуть менее часа игрового времени.
(13) Мэдисон Киз - (31) Микаэла Бузарнеску - 6:1, 6:4
Теперь в 1/4 финала Ролан Гарроса - 2018 Мэдисон Киз сыграет с победительницей встречи между Барборой Стрыковой и Юлией Путинцевой.
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