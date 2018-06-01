Мэдисон Киз обыграла Наоми Осаку в третьем раунде Ролан Гарроса.

Мэдисон Киз ждет Элину Свитолину в четвертом раунде Открытого Первенства Франции по теннису. На стадии третьего круга американская теннисистка, посеянная в Париже под 13-м номером, в двух партиях переиграла 21-ю ракетку грунтового Турнира Большого Шлема японку Наоми Осаку. В стартовом сете перевес Киз был более чем очевидным. Мэдисон дважды отличилась на приеме и спокойно оставила за собой первый отрезок встречи.Во второй партии представительница США еще дважды вырывалась вперед с брейком, но Осака отыгрывалась. В одном из эпизодов Наоми спаслась с матч-болла при подаче соперницей на победу. На тай-брейке сета японская теннисистка добралась до двух сет-боллов, но в упорной борьбе таки проиграла тай, а вместе с ним и весь матч. На выход в четвертый раунд Ролан Гарроса - 2018 Мэдисон Киз потратила 1 час и 25 минут игрового времени.
(13) Мэдисон Киз - (21) Наоми Осака - 6:1, 7:6(7)
За выход в четвертьфинал Ролан Гарроса - 2018 Мэдисон Киз поспорит с победительницей матча между Элиной Свитолиной и Микаэлой Бузарнеску.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий