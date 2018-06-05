Мэдисон Киз становится первой полуфиналисткой Ролан Гарроса.

Американская теннисистка Мэдисон Киз пробивается в полуфинал Открытого Первенства Франции по теннису. На стадии 1/4 финала Ролан Гарроса - 2108 Мэдисон в двух сложнейших партиях переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую на данный момент 98-ю строчку мирового рейтинга. Именно Путинцева повела с брейком в середине стартового сета повела с брейком и даже вышла подавать на партию, но 13-я ракетка турнира спаслась, оформив обратный брейк. Затем сама Киз могла ставить точку в партии, но не реализовала двойной сет-болл на приеме. Правда, именно Мэдисон и склонила чашу весов в свою пользу на тай-брейке. А вот во втором сете случился всего один брейк. Его в середине этого отрезка матча оформила именно представительница США, которая уверенно удержала перевес до конца встречи. На победу в матче Мэдисон Киз понадобилось чуть более 1 часа и 25 минут игрового времени.
(13) Мэдисон Киз - Юлия Путинцева - 7:6(5), 6:4
Теперь в 1/2 финала Ролан Гарроса - 2018 Мэдисон Киз сыграет с победительницей матча между Слоан Стивенс и Дарьей Касаткиной.
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