Барбора Крейчикова и Катерина Синякова пробиваются в 1/2 финала Ролан Гарроса.

Чешский дуэт Барбора Крейчикова и Катерина Синякова становится участником полуфинальной стадии женского парного турнира на грунтовом мейджоре. В 1/4 финала Ролан Гарроса Барбора и Катерина в двух партиях достаточно уверенно переиграли словенско-испанскую пару Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчез. В стартовой партии Крейчикова и Синякова дважды отличились на приеме и спокойно оставили за собой этот отрезок матча. Второй сет начался уже с брейка в исполнении соперниц, но чешские теннисистки быстро восстановили равновесие в счете и тут же сами вырвались вперед с геймом на приеме в активе. Точку в матче Барбора и Катерина могли ставить еще одним брейком, но не реализовали 3 матч-болла на подаче оппоненток. Правда через несколько минут точка во встрече была поставлена уверенно выигранным собственным геймом. На победу в противостоянии чешский дуэт потратил чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(6) Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - (3) Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчез - 6:3, 6:3
Теперь за выход в финал Ролан Гарроса Барбора Крейчикова и Катерина Синякова поспорят с победительницами встречи Лара Арруабаррена/Катаржина Среботник - Андреа Хлавацкова/Барбора Стрыцова.
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