Оливье Марах и Мате Павич становятся полуфиналистами Ролан Гарроса.

Австрийско-хорватский дуэт Оливье Марах/Мате Павич, который на мужском парном турнире Ролан Гарроса - 2018 получил 2-й номер посева, пробивается в полуфинал соревнований. На стадии 1/4 финала Оливье и Мате добились волевой победы над колумбийской парой Хуан-Себастьян Кабал/Роберт Фарах, которые являлись 5-м дуэтом турнира. Именно за колумбийцами остался стартовый сет встречи, который они выиграли благодаря быстрому брейку. Но в двух последующих партиях Мараху и Павичу удавалось собрать силы на финишный рывок и под самый занавес сетов брать подачи соперников. На победу в противостоянии Оливье и Мате потратили 2 часа и 15 минут игрового времени.
(2) Оливье Марах/Мате Павич - (5) Хуан-Себастьян Кабал/Роберт Фарах - 3:6, 6:4, 6:3
За выход в финал Ролан Гарроса - 2018 австрийско-хорватский дуэт теперь поспорит с Фелисиано и Марком Лопезами из Испании.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий