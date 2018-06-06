Гарбинье Мугуруса уверенно переиграла Марию Шарапову и вышла в полуфинал Ролан Гарроса.

(3) Гарбинье Мугуруса - (28) Мария Шарапова - 6:2, 6:1
На то, чтобы подготовиться в четвертьфинальному матчу у обеих теннисисток было более чем достаточно времени. Шараповой вообще не пришлось выходить на корт в рамках четвертого раунда Ролан Гарроса, поскольку ее соперница американка Серена Уильямс снялась с турнира еще до начала поединка. Мугуруса провела в четвертому раунде всего 2 гейма, после которых из-за травмы отказалась от продолжения борьбы украинская теннисистка Леся Цуренко. В общем, ни о какой усталости речи быть попросту не могло.
И вот именно фактор неожиданного простоя, как мне показалось, крайне негативно сказался на действиях Марии. Россиянка с первых же геймов выглядела растерянной и неуверенной в собственных действиях. Как будто, она вообще впервые вышла на корт чуть ли не за несколько месяцев. Не знаю, может ли один пропущенный матч настолько выбить из ритма опытную теннисистку, но ощущения от игры Шараповой были именно такими.
Уже в стартовом гейме Мугуруса повела с брейком, но давайте я подчеркну один простой факт - за этот гейм на собственной подаче Шарапова допустила сразу 3 двойные ошибки. Так что тут еще большой вопрос в том, выиграла Гарбинье подачу соперницы, или же сама Мария его попросту отдала сопернице. Нельзя сказать, что первый собственный гейм испанская теннисистка провела образцово-показательно, но серьезных проблем, да что там, даже счета "ровно" в нем зафиксировано не было.
А вот Мария наладить игру не могла довольно продолжительное время. Мугуруса снова цепляется на приеме, пользуясь огромным количеством ошибок от россиянки. Нет, я не могу сказать, что все они были невынужденными. Гарбинье достаточно часто удавалось загонять Шарапову у глухой угол глубочайшими ударами, точного ответа с которых Маша попросту не находила. Но та же первая подача у россиянки не работала категорически, а уж это от активных действий соперницы уж точно не зависит.
В общем, боевой гейм на подаче Шараповой снова закончился брейком. Гарбинье реализовала лишь 4-й брейк-поинт в этом гейме, а образовался он, кстати говоря, снова после двойной ошибки от россиянки. Получив такой солидный перевес в счете Мугуруса сосредоточилась на удержании собственной подачи и полностью в этом преуспела. По сути, Шарапова так ни разу на приеме и не зацепилась, как минимум, ни одного брейк-поинта у Марии в стартовой партии зафиксировано не было.
Вторая партия снова началась с брейка в исполнении Гарбинье. У Шараповой продолжались какие-то совсем непонятные срывы. Ясно, что уходить в длительные перестрелки Мария и не собиралась, но тут стало казаться, что даже банально подержать мяч в игре буквально пару ударов россиянка сегодня не в состоянии. Вернулась интрига, хоть ненадолго, после того, как Мугуруса и сама впервые в матче провалила собственную подачу. Испанская теннисистка неожиданно забуксовала и позволила Шараповой впервые оформить брейк, причем сразу под ноль. Но этот факт Марию не окрылил.
Мугуруса моментально восстановила свой перевес в счете и, как показалось, немного завелась. Как минимум, у Гарбинье подача стала работать попросту идеально, проходили и эйсы, и просто отличные вводы мяча в игру. Ну а у Шараповой игра разладилась окончательно. За всю вторую партию россиянка ни разу так и не защитила собственную подачу. А тот брейк под ноль так и остался для Марии единственным выигранным геймом за сет.
Мугуруса, конечно, полностью заслужила выход в полуфинал. Другой вопрос в том, что Мария Шарапова сегодня не показала и малой доли своего фирменного качественного тенниса. Гарбинье не просто шагнула в 1/2 финала, а и сэкономила немало сил перед важной битвой с победительницей матча между Симоной Халеп и Анжелик Кербер.
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