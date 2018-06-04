Леся Цуренко отказалась от продолжения борьбы, едва начав матч против Гарбинье Мугурусы.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса практически без борьбы оформила путевку в четвертьфинал грунтового Турнира Большого Шлема. В матче четвёртого круга соперница Гарбинье украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от продолжения борьбы спустя два гейма после начала противостояния. Причиной снятия Леси стала травма ноги. Таким образом Гарбинье Мугуруса, посеянная на Ролан Гарросе под 3-м номером, потратила на выход в четвертьфинал турнира всего чуть более 20 минут игрового времени.
(3) Гарбинье Мугуруса - Леся Цуренко - 2:0, ret
Теперь в четвертьфинале Ролан Гарроса Гарбинье Мугуруса сыграет с россиянкой Марией Шараповой, которая после снятия Серены Уильямс пробилась в 1/4 финала вообще без борьбы.
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