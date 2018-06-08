Рафаэль Надаль легко справился с Хуаном Мартином Дель Потро на пути в финал Ролан Гарроса.

(1) Рафаэль Надаль - (5) Хуан Мартин Дель Потро - 6:4, 6:1, 6:2
Именно начиная с четвертьфинальной стадии Турнира Большого Шлема теннисисты, претендующие на победу, должны выходить на пик и показывать свою лучшую игру. Матч против Диего Шварцмана оставил достаточное количество вопросов к испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю. И по игре Рафа выглядел в начале той встречи не идеально, и сет первый за 3 года на Ролан Гарросе проиграл, и вообще, мог доиграться до серьёзных проблем, от которых, по-хорошему, спас дождь.
Поэтому за дебютом матча с Хуаном Мартином Дель Потро поклонники Рафы следили с некоторой опаской. Кажется, что если Надаля сейчас не завести ранними проблемами, качественной игры от него и ждать не приходится. Понятно, что Хуан Мартин на грунте чувствует себя, как рыба... на грунте, то есть никак. Но до полуфинала Дель Потро добрался вполне заслуженно и на борьбу с Надалем он вполне мог рассчитывать.
Итак, первый сет. Дель Потро начинает его активно, неплохо двигается, размашисто атакует, ну а Надаль снова буксует на собственных подачах. Сначала Рафаэль уходит с тройного брейк-поинта, затем отыгрывает ещё 3 брейковых мяча уже ближе к завершению партии. Да, испанец в ключевых моментах действовал действительно отлично, но и аргентинец, скажем прямо, выжимал из ситуации далеко не все.
А вот когда шанс на приёме появился у самого Надаля, Дель Потро уже не нашел в себе силы на спасение. Важнейший гейм, счёт 4:5 и Хуан Мартин впервые даёт Рафаэлю заработать брейк-поинты. Со второго сет-болла испанец таки ставит точку в партии.
Ну а теперь про весь остальной матч. Дель Потро устал. Да, да, уже в дебюте второй партии аргентинский теннисист, как показалось со стороны, катастрофически подсел в плане физики. Двигаться Хуану Мартину становилось чуть ли не с каждым розыгрышем все тяжелее и тяжелее, ну а Рафа концентрацию уже не терял до самого конца встречи. Мог ведь Надаль немного ослабить хватку, поберечь силы на заведомо сложный финал, но испанец сдерживать себя не стал и просто добивал соперника. Наверное, даже на фоне подсевшего Дель Потро, можно сказать, что Рафаэль показал один из самых качественных отрезков на текущем Ролан Гарросе.
В финале турнира Рафаэлю Надалю в воскресение предстоит сыграть с австрийским теннисистом Домиником Тимом.
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