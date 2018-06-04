Рафаэль Надаль вновь побеждает в трех сетах и спокойно выходит в четвертьфинал Ролан Гарроса.

(1) Рафаэль Надаль - Максимилиан Мартерер - 6:3, 6:2, 7:6(4)
Есть ощущение, что лишь перечисление статистических рекордов и достижений Рафаэля Надаля, которые ему покорились после этой победы, займет большую половину обзора. Но не отметить хотя бы один из фактов, было бы настоящим преступлением. Итак, для начала, о круглой цифре. Рафаэль Надаль сегодня добился 900-й победы в карьере. По этому показателю Рафаэль на данный момент находится на пятой строчке в истории тенниса. Лидером, до сих пор, остается Джимми Коннорс с 1256-ю выигранными матчами. Второй - Роджер Федерер (1149), третий - Иван Лендл (1068), а вот идущий четвертым Гильермо Виллас испанца опережает всего на 29 побед - у него в активе 929 выигранных матчей.
Во вторых, Надаль обошел того же Джимми Коннорса по количеству побед конкретно на Турнирах Большого Шлема. На мейджорах больше всего матчей выиграл, естественно, Роджер Федерер, у которого их адж 332. Второй, пока что, Джокович с показателем в 244 победы, ну а Рафаэль вырвался на третью строчку - 234. Ближайший преследователь из действующих теннисистов - Энди Маррей, у которого на данный момент 188 выигранных матчей на Турнирах Большого Шлема.
Есть и третье достижение, Рафаэль Надаль улучшает собственное достижение и доводит свою серию из выигранных на Ролан Гарросе сетов до отметки в 36 партий. Последний сет Надаль проиграл еще в четвертьфинале парижского мейджора образца 2015-го года, когда он проиграл весь матч Новаку Джоковичу.
Как для одного матча, достижений, кажется, вполне достаточно. Можно переходить непосредственно к обзору событий. Надаль начал игру в немного расслабленном ключе, что на текущем Ролан Гарросе с ним уже случалось. Но, как только Рафа проиграл стартовый гейм на собственной подаче, он опять лихо включился в борьбу. Даже показалось, что такой брейк от соперника помогает Надалю получить нужную порцию адреналина для того, чтобы в дальнейшем вести игру, как полагается.
Итак, со счета 0:2 Рафаэль дважды отличился на приеме и в целом выиграл 5 геймов подряд. В одном из них, правда, испанскому теннисисту пришлось отыгрывать 2 брейк-поинта, но с этой задачей Надаль справился. Подача на сет прошла для лидера посева Ролан Гарроса без каких-либо проблем. Стартовый сет уверенно падает в копилку испанца.
Во втором сете Рафаэль уже и вовсе был само обладание. Надаль начал партию с брейка под ноль. Получив перевес испанец заиграл еще раскованнее и в середине сета вполне мог закрепить успех, но Мартерер спасся с брейк-поинта. В следующем гейме немцу таки не удалось повторить трюк - Максимилиан доигрался до тройного брейк-поинта у соперника, ликвидировал 2 мяча, но на третьем Рафаэль таки оформил брейк. После него Надалю оставалось подать на партию, с чем Рафа опять справился более чем уверенно.
В начале третьей партии Надаль снова периодически терзал соперника на приеме, но неожиданно с брейком повел как раз немецкий теннисист. Правда, даже подтвердить успех собственной подаче Максимилиан не сумел - Рафа моментально восстановил равновесие в счете. Шансов на брейк, по сути, больше не было ни у одного из теннисистов, разве что Надаль в середине партии не воспользовался еще одним брейк-поинтом. В итоге судьба сета решалась на тай-брейке, который Рафаэль провел не идеально, но все равно чуть удачнее соперника.
Теперь в четвертьфинале Ролан Гарроса - 2018 Рафаэль Надаль сыграет с Диего Шварцманом, который добился невероятной победы над Кевином Андерсоном.
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