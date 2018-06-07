Рафаэль Надаль проигрывает первый с 2015-го года сет на Ролан Гарросе, но выходит в полуфинал.

(1) Рафаэль Надаль - (11) Диего Шварцман - 4:6, 6:3, 6:2, 6:2
Про то, что Рафаэлю Надалю в Париже помогает даже погода, шутили еще после его стартовой встречи на текущем Ролан Гарросе. Тогда, в матче против Симоне Болелли Рафа тоже уступал по ходу третьего сета с брейком, но вмешался дождь, а после возобновления встречи испанский теннисист выцарапал победу не только в партии, но и во всем матче. Серия из выигранных подряд на грунтовом Турнире Большого Шлема тогда продлилась, но в четвертьфинале ситуация у Надаля, как по мне, была в разы серьезнее.
Если честно, то по ходу встречи с Диего Шварцманом приходилось говорить не столько о продлении серии, сколько о победе в матче в целом. Аргентинский теннисист очень качественно начал матч, действовал активно и точно, вколачивал виннерс за виннерсом, а вот Рафа чувствовал себя явно не в своей тарелке. Игру Шварцмана тоже идеальной не назовешь, все-таки дважды он не смог удержать перевес с геймом на приеме в активе, но в целом, если признаваться совсем уж откровенно, Диего выглядел действительно лучше первой ракетки мира.
Началась встреча с затяжного и напряженного гейма на подаче Рафаэля. Его Надаль спас, но усилий для этого от него потребовалось достаточно. Испанец спасся с двойного брейк-поинта, а потом и еще 2 брейковых мяча отыграл. Счет 15:40 был зафиксирован и на подаче Шварцмана, но аргентинский теннисист оставил за собой 4 розыгрыша подряд и взял гейм чуточку легче.
Наладить действия на собственной подаче Рафаэлю не удалось и в следующем гейме - снова двойной брейк-поинт, но на этот раз Шварцман с первой же попытки уходит в отрыв. Уже в этот момент стало очевидно, что буксует у Надаля не только подача. Испанский теннисист в целом ошибается непривычно много и часто. Правда, через несколько минут Рафе отыграться помог сам соперник - Диего попытался продолжать действовать в агрессивном ключе, но в этом конкретном гейме у него посыпались ошибки.
Вроде бы вот он - момент для того, чтобы прийти в себя и начать действовать в фирменном ключе. Брейк отыгран, ситуация в счете снова равная. Но нет, в гейме на подаче у Рафы снова возникают трудности, снова у Диего образовывается двойной брейк-поинт. Надаль, правда, выпутался, но за него становилось все более и более тревожно. Шварцман же, наконец спокойно защищает собственную подачу, выигрывая ее под ноль. Вот так, именно в 6-м гейме подающая сторона впервые отработала без двойного брейк-поинта у оппонента.
Диего не остановился и оформил еще один брейк, но Рафа тут же снова выровнял ситуацию в счете. Подача испанца - и снова проблемы, и снова брейк. Шварцман получает возможность подавать на партию, зарабатывает двойной сет-болл, упускает его, ликвидирует брейк-поинт и снова получает сет-поинт... В этот момент матч впервые был прерван из-за дождя, правда всего на несколько минут. После возобновления встречи аргентинский теннисист таки добивается успеха и оставляет за собой первый сет.
Горевали ли поклонники Надаля в этот момент о том, что прервалась впечатляющая серия? Думаю вряд ли, по той простой причине, что игра Рафаэля к этому моменту оставляла столько вопросов, что даже факт итоговой победы в матче выглядел достаточно туманной перспективой. Опасения подтвердились в начале второй партии - Рафу продолжило лихорадить на подаче и Шварцман опять быстро повел с брейком.
Надаль продолжал бодаться на приеме и снова моментально отыграл упущенный гейм, но с собственными дела у него обстояли намного хуже - Шварцман спустя минуту после обратного брейка от Рафаэля снова уходит в отрыв. Но над Парижем уже сгустились тучи, которые, к счастью испанца, таки пролились дождем, так что матч пришлось приостанавливать.
Чуть меньше, чем через час теннисисты на корт вернулись. Диего вроде бы вышел с тем же боевым настроем, но насколько же изменилась игра Надаля. Рафаэль моментально ликвидировал брейк, под ноль взял собственную подачу, а потом, точно так же без единого проигранного розыгрыша отличился на приеме. Крутой переворот в матче, не так ли? Испанец вышел подавать на сет, но тут дождь превратился в настоящий ливень и даже доиграть гейм не представлялось возможным. Поединок окончательно перенесли на сегодняшний игровой день.
И вот если рассматривать сегодняшнюю доигровку, как отдельно взятый матч, то в нем Надаль попросту уничтожил соперника. Конечно, сказалась психологическая стойкость спортсменов. Такое впечатление, что Шварцман вообще не смог уснуть, прокручивая провальную концовку второй партии в голове. Надаль же оказался свежим, готовым бороться и, что самое важное, от проблем, которые мешали ему вчера, не осталось ни следа.
Для начала Рафаэль без проблем довел до конца подачу на второй сет. Затем моментально повел с брейком в дебюте третьей партии и уже к середине этого сета стало понятно, что Шварцмана попросту начинают размазывать по корту. Диего никак не мог зацепиться на приеме, а потом и еще раз собственный гейм аргентинский теннисист упустил. Да, при подаче Надалем на партию Диего пободался, но ни один из четырех брейк-поинтов реализовать Шварцману так и не удалось. Рафаэль выстоял и поставил точку в партии.
Ровно все то же самое происходило на корте и в четвертом сете. Надаль снова быстро повел с геймом на приеме в активе и закрепил успех вторым брейком. Помучиться пришлось разве что с подачей на матч - Рафа мог, кстати, ставить точку во встрече еще на приеме, но не реализовал матч-болл, а вот в собственном гейме опять пришлось отыгрывать брейк-поинты. Испанец справился и выиграл матч, который можно разделять на два фрагмента - мучения вчера и разгром сегодня.
В полуфинале Ролан Гарроса - 2018 Рафаэль Надаль сыграет с победителем матча между Марином Чиличем и Хуаном Мартином Дель Потро, чья встреча вчера также была прервана из-за дождя.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Старый пердун продолжает отскакивать благодаря дождю! Молодые уже заранее должны быть готовы к тому, что если они буду драть надаля и выиграют сет у плешивого, то сразу пойдёт дождь для спасения Старого Червя.ОтветитьУдалить