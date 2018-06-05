Ролан Гаррос - 2018. Расписание 10-го игрового дня. 5 июня.

Ролан Гаррос - 2018
10-й игровой день, 5 июня
Court Philippe Chatrier
Доминик Тим - Александр Зверев - начало в 15:00
Слоан Стивенс - Дарья Касаткина
Court Suzanne Lenglen
Юлия Путинцева - Мэдисон Киз - начало в 15:00
Марко Чеккинато - Новак Джокович
Court 1
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Оливье Марах/Мате Павич - начало в 12:00
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчез
Габриэла Дабровски/Мате Павич - Катарина Среботник/Сантьяго Хиральдо
Рохан Бопана/Эдуард Роже-Васселин - Никола Мектич/Александер Пейя
Court 18
Ирина Бара/Микаэла Бузарнеску - Хао Чин Чанг/Чжаоксюань Ян - начало в 15:00
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий