вторник, 5 июня 2018 г.

Ролан Гаррос - 2018. Расписание 10-го игрового дня. 5 июня.

На грунтовом Турнире Большого Шлема наступает пора четвертьфинальных поединков. Сегодня на кортах Ролан Гарроса состоятся по два поединка стадии 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах. Выделить центральную встречу такого насыщенного и интересного игрового дня достаточно сложно, но осмелюсь предположить, что наибольшее любопытство вызовет противостояние Доминика Тима и Александра Зверева, которое и откроет программу дня на центральном корте Ролан Гарроса.


Ролан Гаррос - 2018
10-й игровой день, 5 июня

Court Philippe Chatrier

Доминик Тим - Александр Зверев - начало в 15:00
Слоан Стивенс - Дарья Касаткина

Court Suzanne Lenglen

Юлия Путинцева - Мэдисон Киз - начало в 15:00
Марко Чеккинато - Новак Джокович

Court 1

Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Оливье Марах/Мате Павич - начало в 12:00
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Андреа Клепач/Мария Хосе Мартинес Санчез
Габриэла Дабровски/Мате Павич - Катарина Среботник/Сантьяго Хиральдо
Рохан Бопана/Эдуард Роже-Васселин - Никола Мектич/Александер Пейя

Court 18

Ирина Бара/Микаэла Бузарнеску - Хао Чин Чанг/Чжаоксюань Ян - начало в 15:00

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:13
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)