Ролан Гаррос - 2018. Расписание 11-го игрового дня. 6 июня.

Ролан Гаррос - 2018
11-й игровой день, 6 июня
Court Philippe Chatrier
Гарбинье Мугуруса - Мария Шарапова - начало в 15:00
Рафаэль Надаль - Диего Шварцман
Court Suzanne Lenglen
Симона Халеп - Анжелик Кербер - начало в 15:00
Марин Чилич - Хуан Мартин Дель Потро
Court 1
Максимо Гонсалез/Николас Харри - Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - начало в 13:00
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Эри Озуми/Макото Ниномийя
Лара Арруабаррена/Катаржина Среботник - Андреа Хлавацкова/Барбора Стрыкова
Начало всех матчей указано по киевскому времени
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