среда, 6 июня 2018 г.

Ролан Гаррос - 2018. Расписание 11-го игрового дня. 6 июня.

В 11-й игровой день Ролан Гарроса нам станут известны имена всех участников полуфинальных стадий одиночных разрядов как у мужчин, так и у женщин. Как и во вчерашний игровой день, состоятся по два четвертьфинальных поединка. Сначала, на двух центральных кортах параллельно, свои противостояния 1/4 финала проведут девушки. Затем в бой вступят мужчины. По-хорошему, все поединки настолько любопытны, что сделать выбор, какой из них смотреть, на самом деле сложно.



Ролан Гаррос - 2018
11-й игровой день, 6 июня

Court Philippe Chatrier

Гарбинье Мугуруса - Мария Шарапова - начало в 15:00
Рафаэль Надаль - Диего Шварцман

Court Suzanne Lenglen

Симона Халеп - Анжелик Кербер - начало в 15:00
Марин Чилич - Хуан Мартин Дель Потро

Court 1

Максимо Гонсалез/Николас Харри - Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - начало в 13:00
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Эри Озуми/Макото Ниномийя
Лара Арруабаррена/Катаржина Среботник - Андреа Хлавацкова/Барбора Стрыкова

Начало всех матчей указано по киевскому времени

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о 11:57
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