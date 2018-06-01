пятница, 1 июня 2018 г.

Ролан Гаррос - 2018. Расписание 6-го игрового дня. 1 июня.

В первый день лета на кортах Ролан Гарроса начнутся баталии третьего раунда как в мужском, так и в женском одиночных разрядах. Свои поединки в Париже сегодня проведут такие топовые спортсмены, как Александр Зверев, Новак Джокович, Давид Гоффин, Доминик Тим, Кеи Нишикори, Каролин Возняцки, Петра Квитова, Элина Свитолина и многие другие. Немало любопытных встреч запланировано и в парных разрядах, например, поединок с участием украинской теннисистки Нади Киченок.





Ролан Гаррос - 2018
6-й игровой день, 1 июня

Court Philippe Chatrier

Дамир Джумхур - Александр Зверев
Паулин Парментье - Каролин Возняцки
Люка Пуйе - Карен Хачанов
Камила Джиорджи - Слоан Стивенс

Court Suzanne Lenglen

Мэдисон Киз - Наоми Осака
Роберто Баутиста-Агут - Новак Джокович
Давид Гоффин - Гаэль Монфис
Петра Квитова - Анетт Контавейт

Court 1

Фернандо Вердаско - Григор Димитров
Микаэла Бузарнеску - Элина Свитолина 
Доминик Тим - Маттер Берреттини
Робин Хаазе/Матве Миделькооп - Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю

Court 18

Дарья Касаткина - Мария Саккари
Кеи Нишикори - Жиль Симон
Марко Чеккинато - Пабло Карреньо-Буста

Court 3

Сорана Кырстя/Сара Соррибес-Тормо - Светлана Кузнецова/Люси Шафаржова
Марсело Аревало/Джейми Серретани - Федерико Дельбонис/Бенуа Пэр
Кельвин Эмери/Стефан Робер - Хулио Пералта/Орасио Себальос
Лукаш Кубот/Марсело Мело - Роберто Карбальес-Баена/Гильермо Гарсия-Лопез
Джейми Маррей/Бруно Соареш - Максимо Гонсалез/Николас Харри

Court 6

Юки Бхамбри/Дивиж Шаран - Оливье Марах/Мате Павич
Тейлор Таунсенд/Рената Воракова - Кики Бертенс/Йоханна Ларссон
Магдалена Рыбарикова/Виктория Кузмова - Николь Меличар/Квета Пешке
Габриэла Дабровски/Мате Павич - Паулин Парментье/Грегуа Баррере

Court 7

Юлия Путинцева - Цзянь Ван
Катерина Синякова - Барбора Стрыкова
Винус Уильямс/Серена Уильямс - Сара Эррани/Кирстен Флипкенс
Андреа Сестини-Хлавацкова/Эдуард Роже-Васселин - Хлоэ Паке/Бенуа Пэр

Court 8

Макото Ниномийя/Бен Маклахлан - Латиша Чан/Иван Додиг
Пабло Куэвас/Марсель Гранольерс - Стив Джонсон/Джек Сок
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Гвидо Пелья/Диего Шварцман
Ирина-Камелия Бегу/Цзянь Ван - Петра Мартич/Мария Саккари

Court 9

Николоз Басилашвили/Джон Миллман - Никола Мектич/Александер Пейя
Надя Киченок/Анастасия Родионова - Йинь-Йинь Дуань/Александра Саснович
Анабель Медина Гарригес/Аранта Пара Сантонья - Хао Чин Чанг/Чжаоксюань Ян
Микаэла Бузарнеску/Хенри Континен - Йифань Сю/Оливье Марах

Court 14

Дарья Юрак/Донна Векич - Далила Якупович/Ирина Хромачева
Виктория Голубич/Нина Стоянович - Лара Арруабаррена/Катарина Среботник
Тимеа Бабош/Рохан Бопана - Шуай Чжанг/Джон Пирс
Катарина Среботник/Сантьяго Гонсалез - Шуко Аояма/Дивиж Шаран.

Начало матчей на всех кортах запланировано на 12:00 по киевскому времени

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о 11:35
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