Ролан Гаррос - 2018. Расписание 6-го игрового дня. 1 июня.

Ролан Гаррос - 2018
6-й игровой день, 1 июня
Court Philippe Chatrier
Дамир Джумхур - Александр Зверев
Паулин Парментье - Каролин Возняцки
Люка Пуйе - Карен Хачанов
Камила Джиорджи - Слоан Стивенс
Court Suzanne Lenglen
Мэдисон Киз - Наоми Осака
Роберто Баутиста-Агут - Новак Джокович
Давид Гоффин - Гаэль Монфис
Петра Квитова - Анетт Контавейт
Court 1
Фернандо Вердаско - Григор Димитров
Микаэла Бузарнеску - Элина Свитолина
Доминик Тим - Маттер Берреттини
Робин Хаазе/Матве Миделькооп - Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю
Court 18
Дарья Касаткина - Мария Саккари
Кеи Нишикори - Жиль Симон
Марко Чеккинато - Пабло Карреньо-Буста
Court 3
Сорана Кырстя/Сара Соррибес-Тормо - Светлана Кузнецова/Люси Шафаржова
Марсело Аревало/Джейми Серретани - Федерико Дельбонис/Бенуа Пэр
Кельвин Эмери/Стефан Робер - Хулио Пералта/Орасио Себальос
Лукаш Кубот/Марсело Мело - Роберто Карбальес-Баена/Гильермо Гарсия-Лопез
Джейми Маррей/Бруно Соареш - Максимо Гонсалез/Николас Харри
Court 6
Юки Бхамбри/Дивиж Шаран - Оливье Марах/Мате Павич
Тейлор Таунсенд/Рената Воракова - Кики Бертенс/Йоханна Ларссон
Магдалена Рыбарикова/Виктория Кузмова - Николь Меличар/Квета Пешке
Габриэла Дабровски/Мате Павич - Паулин Парментье/Грегуа Баррере
Court 7
Юлия Путинцева - Цзянь Ван
Катерина Синякова - Барбора Стрыкова
Винус Уильямс/Серена Уильямс - Сара Эррани/Кирстен Флипкенс
Андреа Сестини-Хлавацкова/Эдуард Роже-Васселин - Хлоэ Паке/Бенуа Пэр
Court 8
Макото Ниномийя/Бен Маклахлан - Латиша Чан/Иван Додиг
Пабло Куэвас/Марсель Гранольерс - Стив Джонсон/Джек Сок
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Гвидо Пелья/Диего Шварцман
Ирина-Камелия Бегу/Цзянь Ван - Петра Мартич/Мария Саккари
Court 9
Николоз Басилашвили/Джон Миллман - Никола Мектич/Александер Пейя
Надя Киченок/Анастасия Родионова - Йинь-Йинь Дуань/Александра Саснович
Анабель Медина Гарригес/Аранта Пара Сантонья - Хао Чин Чанг/Чжаоксюань Ян
Микаэла Бузарнеску/Хенри Континен - Йифань Сю/Оливье Марах
Court 14
Дарья Юрак/Донна Векич - Далила Якупович/Ирина Хромачева
Виктория Голубич/Нина Стоянович - Лара Арруабаррена/Катарина Среботник
Тимеа Бабош/Рохан Бопана - Шуай Чжанг/Джон Пирс
Катарина Среботник/Сантьяго Гонсалез - Шуко Аояма/Дивиж Шаран.
Начало матчей на всех кортах запланировано на 12:00 по киевскому времени
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