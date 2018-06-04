Ролан Гаррос - 2018. Расписание 9-го игрового дня. 4 июня.

Ролан Гаррос - 2018
9-й игровой день, 4 июня
Court Philippe Chatrier
Симона Халеп - Элизе Мертенс
Дарья Касаткина - Каролин Возняцки - доигровка со счета 7:6(5), 3:3
Рафаэль Надаль - Максимилиан Мартерер
Серена Уильямс - Мария Шарапова
Марин Чилич - Фабио Фоньини
Court Suzanne Lenglen
Диего Шварцман - Кевин Андерсон
Анжелик Кербер - Каролин Гарсия
Джон Изнер - Хуан Мартин Дель Потро
Гарбинье Мугуруса - Леся Цуренко
Court 1
Фелисиано Лопез/Марк Лопез - Хенри Континен/Джон Пирс
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Николь Меличар/Квета Пешке
Стив Джонсон/Джек Сок - Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю
Court 18
Ирина Бара/Микаэла Бузарнеску - Дженнифер Бреди/Ваня Кинг
Йинь-Йинь Дуань/Александра Саснович - Андреа Сестини-Хлавачкова/Барбора Стрыкова
Мария Хосе Мартинес Санчез/Марсело Демолинер - Катарина Среботник/Сантьяго Гонсалез
Николь Меличар/Александер Пейя - Латиша Чан/Иван Додиг
Court 7
Эри Озуми/Макото Ниномийя - Габриэла Дабровски/Йифань Сю
Анна-Лена Гренефельд/Роберт Фарах - Эбигейл Спирс/Хуан Себастьян Кабал
Габриэла Дабровски/Мате Павич - Деми Шоорс/Матве Миделькооп
Начало матчей на всех кортах запланировано на 12:00 по киевскому времени.
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