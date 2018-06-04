понедельник, 4 июня 2018 г.

Ролан Гаррос - 2018. Расписание 9-го игрового дня. 4 июня.

В девятый игровой день на Ролан Гарросе - 2018 состоится не только противостояние Марии Шараповой и Серены Уильямс, которое, на самом деле, является чуть ли не самым ожидаемым событием во всем мире. Мы будем с интересом наблюдать за поединком с участием последней представительницы Украины Леси Цуренко, которой предстоит сразится с Гарбинье Мугурусой. Также в понедельник в Париже состоятся встречи с участием Симоны Халеп, Рафаэля Надаля, Хуана Мартина Дель Потро и многих других спортсменов.


Ролан Гаррос - 2018
9-й игровой день, 4 июня

Court Philippe Chatrier

Симона Халеп - Элизе Мертенс
Дарья Касаткина - Каролин Возняцки - доигровка со счета 7:6(5), 3:3
Рафаэль Надаль - Максимилиан Мартерер
Серена Уильямс - Мария Шарапова
Марин Чилич - Фабио Фоньини

Court Suzanne Lenglen

Диего Шварцман - Кевин Андерсон
Анжелик Кербер - Каролин Гарсия
Джон Изнер - Хуан Мартин Дель Потро
Гарбинье Мугуруса - Леся Цуренко

Court 1

Фелисиано Лопез/Марк Лопез - Хенри Континен/Джон Пирс
Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Николь Меличар/Квета Пешке
Стив Джонсон/Джек Сок - Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю

Court 18

Ирина Бара/Микаэла Бузарнеску - Дженнифер Бреди/Ваня Кинг
Йинь-Йинь Дуань/Александра Саснович - Андреа Сестини-Хлавачкова/Барбора Стрыкова
Мария Хосе Мартинес Санчез/Марсело Демолинер - Катарина Среботник/Сантьяго Гонсалез
Николь Меличар/Александер Пейя - Латиша Чан/Иван Додиг

Court 7

Эри Озуми/Макото Ниномийя - Габриэла Дабровски/Йифань Сю
Анна-Лена Гренефельд/Роберт Фарах - Эбигейл Спирс/Хуан Себастьян Кабал
Габриэла Дабровски/Мате Павич - Деми Шоорс/Матве Миделькооп

Начало матчей на всех кортах запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 11:28
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)