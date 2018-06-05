Марта Костюк проигрывает Анне-Каролине Шмидловой на старте турнира в Боле.

Марта Костюк не сумела удачно стартовать на соревнованиях категории WTA 125k в хорватском Боле. В первом же раунде турнира украинская теннисистка в двух партиях уступила 5-й ракетке соревнований представительнице Словакии Анне-Каролине Шмидловой. В стартовом сете лихорадило обеих спортсменок, так что брейков зрители увидели в разы больше, нежели выигранных подач. Чуть удачливее в концовке партии оказалась Шмидлова, хотя у Марты была возможность подавать на сет. Во втором отрезке матча Анна-Каролина быстро захватила инициативу и повела уже сразу с двумя брейками. Костюк одну упущенную подачу отыграла, но Шмидлова еще раз отличилась на приеме и этим брейком поставила точку в матче. На победу в противостоянии словацкой теннисистке понадобилось полтора часа игрового времени.
(5) Анна-Каролина Шмидлова - Марта Костюк - 7:5, 6:2
Анна-Каролина Шмидлова во втором раунде соревнований в Боле сыграет против победительницы матча Жасмин Паолини - Сильвия Солер-Эспиноза.
Стоит отметить, что в турнире принимают участие еще 2 украинские теннисистки - Ангелина Калинина и Катерина Козлова, которая стала лидером посева соревнований в Хорватии.
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