Диего Шварцман сотворил впечатляющий камбек в матче против Кевина Андерсона и вышел в 1/4 финала Ролан Гарроса.

(11) Диего Шварцман - (6) Кевин Андерсон - 1:6, 2:6, 7:5, 7:6(0), 6:2
Дважды не подать на победу в поединке, особенно когда именно подача считается твоим главным оружием, это, конечно, уже действительно перебор. Да и в целом упустить перевес со счетом 6:1, 6:2, 5:3, когда до победы остается выиграть 1 гейм, а соперник кажется попросту деморализованным и поплывшим, тоже нужно умудриться. Андерсон с задачей справился, но вряд ли этим достижением представитель ЮАР будет гордиться.
Наверное, Кевина вообще сложно было назвать фаворитом этой встречи на стадии четвертого круга Ролан Гарроса. Понятное дело, что на грунте Андерсону играть сложнее, но худо ли бедно до 1/8 финала представитель ЮАР добрался и складывалось в дебюте поединка у него все, лучше не придумаешь. Андерсон быстро повел с брейком, с перепугу под ноль упустил следующий же собственный гейм, но затем еще дважды отличился на приеме и спокойно выиграл стартовый сет.
Во второй партии Шварцман пусть и выиграл аж на целый гейм больше, но шансов на борьбу у него как не было, так и не появилось. Андерсон на этот раз очень ответственно относился к собственным подачам и подарил сопернику всего один брейк-поинт, которым аргентинский теннисист под занавес сета так и не воспользовался. А когда в середине третьей партии Кевин снова повел с брейком, казалось, что матч можно завершать. Но другого мнения был Шварцман.
У Диего, на самом деле, в третьей партии было немало возможностей на приеме. Перед тем, как упустить собственную подачу аргентинский теннисист вполне мог сам повести с брейком, но не воспользовался тремя брейковыми мячами. Еще 2 он упустил сразу после проигранной подачи, но вот в тот момент, когда Андерсон вышел подавать на матч, Шварцман взял гейм с первой же попытки. На кураже Диего сумел и еще один брейк оформить и им он поставил точку во всем сете.
Четвертая партия складывалась для Диего настолько же сложно. Снова он отпустил соперника в отрыв после обмена брейками в самом начале сета. Да, опять были возможности отыграться, но Андерсон в одном из эпизодов спас свою подачу с трех брейковых мячей. В итоге Кевин добрался до второй попытки подать на матч, казалось уже тут 6-й номер посева доведет дело до победного конца, но случился уже полноценный провал - Кевин отдал свою подачу под ноль. Тай-брейк и вовсе превратился для Андерсона в кошмар - за весь 13-й гейм Кевин не выиграл ни одного розыгрыша.
А в пятом сете Кевин уже поплыл. Подача не работала катастрофически. Шутка ли, Андерсон за всю партию так ни разу и не защитил свой гейм, позволив сопернику оформить 4 брейка. Диего тоже не был образцом стабильности, но собственную подачу аргентинский теннисист упустил лишь дважды.
Теперь в четвертьфинале Ролан Гарроса - 2018 Диего Шварцман сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Максимилианом Мартерером.
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