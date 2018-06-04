Серена Уильямс снялась с Ролан Гарроса, Мария Шарапова без борьбы выходит в четвертьфинал.

Россиянка Мария Шарапова становится четвертьфиналисткой грунтового Турнира Большого Шлема. Марии даже не пришлось выходить на корт в рамках матча четвертого раунда, где ей предстояло сыграть с Сереной Уильямс. Буквально за несколько минут до начала поединка американская теннисистка снялась с турнира сославшись на проблемы со здоровьем. По неподтвержденной информации Серену беспокоит рука.
Мария Шарапова - Серена Уильямс - w/o
Таким образом в четвертьфинале Ролан Гарроса Мария Шарапова сыграет с победительницей матча между Гарбинье Мугурусой и Лесей Цуренко.
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