Сергей Стаховский выходит в четвертьфинал Челленджера в Сурбитоне.

Сергей Стаховский продолжает успешные выступления на травяном Челленджере в британском Сурбитоне. На стадии второго круга украинский теннисист в двух партиях переиграл представителя Индии Рамкумара Раманатана, занимающего на данный момент 121-ю строчку мирового рейтинга. В стартовом гейме встречи Сергей отличился на приеме и этот брейк позволил ему отпраздновать победу во всем первом сете. Вторую партию теннисисты провели вообще без брейков, хотя Стаховскому, например, пришлось спасать свою подачу с двойного сет-болла у соперника. В итоге украинец перевел сет на тай-брейк и уже на нем оформил итоговую победу в матче. На выход в четвертьфинал челленджера в Сурбитоне Сергей Стаховский потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
Сергей Стаховский - Рамкумар Раманатан - 6:4, 7:6(4)
В 1/4 финала соревнований в Британии Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между Маккензи Макдональдом и Мэтью Эбденом.
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