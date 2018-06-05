Слоан Стивенс уверенно переиграла Дарью Касаткину в четвертьфинале Ролан Гарроса.

(10) Слоан Стивенс - (14) Дарья Касаткина - 6:3, 6:1
Встречу обе спортсменки начали в довольно аккуратной манере. Первой сорвалась именно Касаткина, которая провалила гейм на собственной подаче, отдав его сопернице под ноль. В середине партии Дарья сумела восстановить равновесие в счете, но тут же снова упустила подачу. Стивенс пришлось за этот брейк откровенно пободаться, но результат стоил усилий - американка сразу же после успеха на приеме получила возможность подавать на партию и спокойно справилась с задачей.
А вот во второй партии борьбы уже просто не получилось. Касаткина взяла стартовый гейм сета на собственной подаче, но после этого проиграла 6 последующих. Таким образом российская теннисистка получила во второй партии скрытую баранку от соперницы. Стивенс четко отработала все геймы на своей подаче и успела оформить 3 брейка.
Теперь в полуфинале Ролан Гарроса - 2018 Слоан Стивенс сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Киз, которая чуть ранее переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий