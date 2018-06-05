вторник, 5 июня 2018 г.

Слоан Стивенс уверенно переиграла Дарью Касаткину в четвертьфинале Ролан Гарроса.

Одна американская теннисистка точно сыграет в финале грунтового Турнира Большого Шлема. К Мэдисон Киз, которая чуть ранее пробилась в 1/2 Ролан Гарроса, присоединилась Слоан Стивенс, посеянная в Париже под 10-м номером, так что именно эти представительницы США разыграют между собой путевку в титульный матч Открытого Первенства США. На стадии четвертьфинала Слоан в двух партиях уверенно разобралась с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной на Ролан Гарросе под 14-м номером. Если в стартовом сете противостояния Дарья еще пыталась на равных бороться с американкой, то во второй партии перевес Стивенс стал более чем очевидным. На победу в матче Слоан потратила чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.


(10) Слоан Стивенс - (14) Дарья Касаткина - 6:3, 6:1

Встречу обе спортсменки начали в довольно аккуратной манере. Первой сорвалась именно Касаткина, которая провалила гейм на собственной подаче, отдав его сопернице под ноль. В середине партии Дарья сумела восстановить равновесие в счете, но тут же снова упустила подачу. Стивенс пришлось за этот брейк откровенно пободаться, но результат стоил усилий - американка сразу же после успеха на приеме получила возможность подавать на партию и спокойно справилась с задачей.

А вот во второй партии борьбы уже просто не получилось. Касаткина взяла стартовый гейм сета на собственной подаче, но после этого проиграла 6 последующих. Таким образом российская теннисистка получила во второй партии скрытую баранку от соперницы. Стивенс четко отработала все геймы на своей подаче и успела оформить 3 брейка.

Теперь в полуфинале Ролан Гарроса - 2018 Слоан Стивенс сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Киз, которая чуть ранее переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву

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о 18:44
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