Слоан Стивенс переиграла Мэдисон Киз в 1/2 финала Ролан Гарроса.

Слоан Стивенс выходит победительницей из американского дерби в полуфинале грунтового Турнира Большого Шлема. В борьбе за выход в титульный матч Ролан Гарроса Слоан, посеянная в Париже под 10-м номером, в двух сетах одолела свою соотечественницу Мэдисон Киз, являющуюся 13-й ракеткой соревнований. Благодаря единственному брейку Стивенс оставила за собой стартовую партию встречи, а во второй партии повела сразу с двумя геймами на приеме в активе. Киз удалось сократить отставание, но полностью его ликвидировать Мэдисон не смогла. На победу в матче Слоан Стивенс потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(10) Слоан Стивенс - (13) Мэдисон Киз - 6:4, 6:4
В финале Ролан Гарроса Слоан Стивенс сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.
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