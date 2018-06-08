Доминик Тим становится первым финалистом Ролан Гарроса - 2018.

(7) Доминик Тим - Марко Чеккинато - 7:5, 7:6(10), 6:1
А ведь неплохо держался Марко Чеккинато в полуфинальной встрече против Доминика Тима на Ролан Гарросе. Ясно, что итальянский теннисист даже в отдаленной перспективе не выглядел фаворитом матча. Одно дело переиграть Джоковича, который на грунте не блистал даже в лучшие годы, тем более в теперешнем состоянии сербского теннисиста. А другое - бодаться с Тимом, который и ход набрал, и покрытие откровенно любит.
Но при этом Чеккинато действительно нечего было терять, так что выжать из себя максимум он был просто обязан. Марко сделал это в двух стартовых партиях. Хоть он их и проиграл, но действительно показал характер и достаточно интересную игру. На третий сет сил попросту не хватило, но что вы хотите от теннисиста, который только на текущем Ролан Гарросе выиграл свой первый в карьере матч в основной сетке Турнира Большого Шлема? Откуда у Марко мог взяться опыт грамотного распределения сил на двухнедельный марафон?
Итак, началась встреча с брейка в исполнении Доминика Тима. Австрийский теннисист отличился на приеме уже в первом гейме и, казалось бы, спокойно удерживал свой перевес. Доминик даже мог упрочить лидерство, но Марко в середине партии спас собственный гейм с брейк-поинта. Но вскоре у Тима случился откровенный просвал на подаче - с тройного брейк-поинта, Доминик спасся, но тут же у итальянца возник четвертый брейковый мяч, который ему таки удалось реализовать.
Но вот дотянуть хотя бы до тай-брейка Чеккинато не сумел. Именно подавая на то, чтобы гарантировать себе тай Марко снова забуксовал и позволил Доминику опять получить перевес с брейком. Тиму оставалось лишь подать на победу в стартовой партии, что австрийский теннисист, фактически без проблем, и сделал.
Второй сет получился еще более напряженным. Тим держал собственные геймы вообще очень спокойно, а вот Чеккинато дважды пришлось спасать подачу с брейк-поинтов. Но до тай-брейка итальянец на этот раз дотянул и даже имел неплохие шансы сравнивать счет по партиям. Правда, до этого Чеккинато отыграл тройной сет-болл у Доминика. Два мяча, между прочим, Марко ликвидировал на подаче соперника.
Качели продолжались достаточно долго, соперники поочередно зарабатывали сет-поинты, но, казалось, ключевую оплошность допустил именно Тим. Австриец отдал собственную подачу и Марко вышел подавать на победу в сете. Но, со счета 10:9 Чеккинато проиграл сразу 3 розыгрыша подряд и дал Доминику упрочить лидерство по сетам.
Вот тут итальянец и сломался, похоже, в первую очередь психологически. Заведенный Тим просто смел соперника с корта в дебюте третьей партии, повел сразу с двумя брейками - 5:0, позволил Марко взять гейм престижа и успешно подал на матч. Да, у Чеккинато были брейк-поинты на то, чтобы отсрочить свой проигрыш. Но реальных шансов спасти встречу у него уже попросту не было.
Теперь в финале Ролан Гарроса - 2018 Доминик Тим сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Хуаном Мартином Дель Потро.
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