Доминик Тим одолел Кеи Нишикори и вышел в четвертьфинал Ролан Гарроса.

Австрийский теннисист Доминик Тим пробивается в четвертьфинал грунтового Турнира Большого Шлема. На стадии четвертого круга Доминик, посеянный в Париже под 7-м номером, в четырёх сетах обыграл японца Кеи Нишикори, который являлся 19-го номером Ролан Гарроса. В двух стартовых сетах Тим попросту громил оппонента. Во второй партии Нишикори и вовсе схлопотал баранку, но выровнял игру в третьем отрезке матча и даже оставил его за собой. Но в четвёртой партии Доминик вернул себе инициативу и за 2 с половиной часа игрового времени оформила выход в четвертьфинал турнира.
(7) Доминик Тим - (19) Кеи Нишикори - 6:2, 6:0, 5:7, 6:4
В четвертьфинале Ролан Гарроса Доминик Тим сыграет с немцем Александром Зверевым.
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