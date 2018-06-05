Доминик Тим разгромил Александра Зверева в четвертьфинале Ролан Гарроса.

Австрийский теннисис Доминик Тим пробивается в полуфинал Ролан Гарроса - 2018, на котором он посеян под 7-м номером. На стадии 1/4 финала Доминик более чем уверенно переиграл 2-ю ракетку парижского мейджора немца Александра Зверева. С каждым сетом Тим исключительно прибавлял, тогда как соперник никак не мог наладить качественную игру. Стоит отметить, что Александру заметно мешали проблемы с левой ногой, которые мучили его практически по ходу всего матча. В стартовой партии все решил единственный брейк в исполнении Доминика, во втором сете австриец уже дважды отличился на приеме, а вот в третьем отрезке матча случился уже и вовсе полный разгром - Зверев трижды упустил собственную подачу. На победу в противостоянии Доминику Тиму понадобилось чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
(7) Доминик Тим - (2) Александр Зверев - 6:4, 6:2, 6:1
Теперь Доминик Тим ждет победителя матча между Новаком Джоковичем и Марко Чеккинато, с которым и поспорит за выход в финал Ролан Гарроса - 2018.
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