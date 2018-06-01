Фернандо Вердаско выбил Григора Димитрова уже в третьем раунде Ролан Гарроса.

(30) Фернандо Вердаско - (4) Григор Димитров - 7:6(4), 6:2, 6:4
Перспективы Григора Димитрова на Ролан Гарросе вообще выглядели весьма туманными, особенно если учитывать его "любовь" к грунтовым кортам и последние результаты на этом покрытии. В Мадриде и Риме болгарский теннисист не сумел преодолеть даже стартовые для себя раунды, правда там с соперниками Григору откровенно не повезло. Раонич и Нишикори - таких оппонентов везением уж точно не назовешь.
В Париже Димитров два матча выиграл, но уже в противостоянии с Джаредом Дональдсоном, тоже не самым качественным, мягко говоря, грунтовиком, Григор испытал серьезные проблемы и добился победы лишь в пяти партиях - 10:8 в решающем сете. В общем, не будем исключать варианта, что именно то противостояние, растянувшееся почти на 4 с половиной часа, окончательно "прибило" болгарина, лишив его всех сил на матч с Вердаско. Фернандо же пятисетовик отыграл на старте Ролан Гарроса, а потом достаточно уверенно разобрался с Гвидо Андреоцци во втором раунде. Получается, что теннисисты провели в Париже одинаковое количество сетов, но испанец сегодня выглядел намного свежее.
Димитров начал отчетный поединок с проигранной подачи. Вердаско в свое счастье не поверил и через несколько минут позволил сопернику восстановить равновесие в счете. Казалось, что стартовый всплеск активности на этом полностью исчерпался - оба спортсмена довольно уверенно выигрывали геймы и уверенно двигались к тай-брейку. Но так просто дотянуть до него не получилось у Фернандо. В ключевой момент сета у Вердаско подвисла подача и вытаскивать ее испанцу пришлось с четырех сет-боллов у соперника.
Фернандо справился, а потом и на тай-брейке сотворил небольшой камбек. С мини-брейком в самом начале этой теннисной лотереи повел именно Димитров, но в итоге болгарский теннисист проиграл сразу 2 розыгрыша на собственной подаче и позволил Вердаско оформить победу в первом сете.
Нельзя сказать, что поражение в сете сильно сказалось на настрое Димитрова. Вроде бы, в начале второго сета болгарский теннисист попытался сделать все, чтобы переломить ход матча. Но очень грамотно сыграл Вердаско. Испанец выдержал натиск оппонента, например одну из собственных подач он спас с двух брейк-поинтов. А с середины партии, дождавшись удобного момента, уже сам Фернандо организовал неплохой рывок. Димитров посыпался, дважды проиграл собственную подачу и схлопотал чуть ли не разгромное поражение в партии.
Были ли резервы у Григора на то, чтобы спастись со счета 0:2 по партиям? Глядя на то, что сам Фернандо немного просел по ходу третьей партии, можно было бы предположить, что Димитров вполне мог отыгрываться. Но вопрос в том, что сам болгарский теннисист к этому моменту уже и сам оказался просто выжатым лимоном и глубина его спада оказалась даже большей, нежели у Вердаско.
Качество тенниса, на самом деле, в третьем сете не особо радовало. Компенсировалось все, наверное, только напряженной борьбой. Вердаско дважды вырывался вперед с брейком, но Димитров находил в себе резервы на то, чтобы отыграться. Правда третью упущенную подачу Григор отыграть уже не мог - брейком Вердаско поставил победную точку в матче.
Теперь в четвертом раунде Ролан Гарроса Фернандо Вердаско сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем и Роберто Баутистой-Агутом.
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