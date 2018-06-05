Катерина Козлова проигрывает на старте турнира в Боле, где она являлась лидером посева.

Катерина Козлова, несмотря на первый номер посева на соревнованиях категории WTA 125k в хорватском Боле, не сумела преодолеть даже стартовый раунд турнира. В матче первого круга украинская теннисистка фактически без борьбы уступила канадской теннисистке Карол Чжао, занимающей на данный момент 134-ю строчку мирового рейтинга. После относительно равной стартовой партии, которую Чжао оставила за собой благодаря единственному брейку, Козлова просто провалилась во втором сете. Украинка за эту партию ни разу не защитила собственную подачу, да и на приеме действовала не лучшим образом. На победу в матче Карол Чжао понадобилось всего чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
Карол Чжао - (1) Катерина Козлова - 6:3, 6:1
Теперь во втором раунде соревнований в Боле Карол Чжао сыграет с победительницей матча между Теной Лукаш и Эстрельей Кабезой-Канделой.
Стоит отметить, что еще одна украинская теннисистка - Марта Костюк - сегодня также неудачно провела свой матч первого круга в Боле, уступив Анне-Каролине Шмидловой.
Таким образом в основной сетке турнира WTA 125k осталась лишь одна представительница Украины - Ангелина Калинина, которой на старте предстоит сыграть со 2-й ракеткой соревнований Магдой Линетте из Польши.
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