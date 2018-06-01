Александр Зверев в пяти партиях переиграл Дамира Джумхура на Ролан Гарросе.

(2) Александр Зверев - (26) Дамир Джумхур - 6:2, 3:6, 4:6, 7:6(3), 7:5
Александр Зверев добивается второй подряд пятисетовой победы в Париже. При этом немецкому теннисисту снова пришлось отыгрываться со счета 1:2 по сетам и выжимать из себя максимум как физических, так и психологических сил. Но если на стадии второго круга против Душана Лайовича в четвертой и пятой партиях Зверева было просто не остановить - за два сета немец отдал сопернику всего 3 гейма - то сегодня Александр, по хорошему, просто отскочил. Но, давайте обо всем по порядку.
По итогам стартового сета встречи вряд ли можно было предположить, что Зверев столкнется с какими-то проблемами. Александр очень неплохо начал поединок, уверенно держал собственные подачи и дважды отличился на приеме. Если для того, чтобы оформить первый брейк немцу пришлось прилично пободаться с Джумхуром, то вторую собственную подачу боснийский теннисист проиграл под ноль. Зверев уверенно подал на победу в партии сразу же после этого брейка и повел в счете по сетам.
В дебюте второй партии Александр снова вырвался вперед с геймом на приеме в активе, а в середине сета вполне мог снова упрочить свое преимущество еще одним брейком. Джумхур спасся с брейк-поинта, но ни о каком переломе в матче, казалось бы, говорить не стоит. Зверев, видимо, тоже подумал, что он полностью контролирует ход матча, а потому прозевал рывок в исполнении Дамира. Со счета 1:3 боснийский теннисист дважды отличился на приеме, выиграл 5 геймов подряд и сравнял счет по партиям.
От такого провала Зверев оклемался не сразу. В дебюте третьего сета немец снова оказался в роли догоняющего, но на этот раз Александр восстановил равновесие в счете моментально. Обратный брейк, кстати, Зверев оформил под ноль. Но решить проблемы на собственной подаче 2-й номер посева так и не сумел. В середине партии Александр буквально на зубах спас свой гейм с тройного брейк-поинта, но в концовке сета повторить подвиг не удалось - Джумхур таки вырвался вперед и тут же получил возможность подавать на партию. Да, Зверев пытался спастись, но с двух брейковых мячей Дамир собственную подачу таки защитил.
Уступать со счетом 1:2 по сетам для Александра Зверева на текущем Ролан Гарросе было уже не в диковинку, но на этот раз было заметно, что игра у немца просто не ладится, так что рывок, как в предыдущей встрече, не сложился. Более того, Сашу продолжило лихорадить. В середине партии он снова упустил собственный гейм, но опять тут же ликвидировал отставание. Еще один брейк Дамир оформил в самой концовке партии и сразу же получил возможность подавать на матч. Вроде бы Зверев расклеился, тот брейк случился благодаря его двойной ошибке, но... Этот гейм Джумхуру, наверное, будет еще долго сниться ночами.
Босниец провалил важнейший гейм, отдав собственную подачу под ноль. Наверное, тут же стало понятно, что проиграть сет Зверев права уже попросту не имеет. Так оно и случилось - Александр уверенно выиграл тай-брейк и перевел матч в решающий отрезок.
В пятой партии, по правде говоря, лихорадило уже обоих. Еще бы - шел четвертый час игры. В этом сете уже Зверев, казалось бы, все время был на шаг впереди соперника - дважды Дамиру приходилось отыгрываться с брейка. Но именно у Джумхура образовался первый матч-болл. У Зверева подвисла подача при счете 4:5, но 2-й номер посева справился. А уже через минуту Александр оформил третий за сет брейк и следом за ним подал на победу.
Теперь в четвертом раунде Ролан Гарроса Александр Зверев сыграет с победителем матча между Люкой Пуйе и Кареном Хачановым.
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