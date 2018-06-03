Александр Зверев выигрывает третий пятисетовик подряд и выходит в четвертьфинал Ролан Гарроса.

2-й номер посева Ролан Гарроса - 2018 немецкий теннисист Александр Зверев становится участником четвертьфинальной стадии грунтового мейджора. В матче четвёртого круга Александр в пяти партиях переиграл россиянина Карена Хачанова, занимающего на данный момент 38-ю строчку мирового рейтинга. В третьем матче подряд победа далась Звереву лишь в пяти партиях, при этом немецкому спортсмену снова пришлось отыгрываться со счета 1:2 в партиях. На сложнейшую победу Александру Звереву понадобилось почти 3 с половиной часа игрового времени.
(2) Александр Зверев - Карен Хачанов - 4:6, 7:6(4), 2:6, 6:3, 6:3
Теперь в четвертьфинале Ролан Гарроса - 2018 Александр Зверев сыграет с австрийским спортсменом Домиником Тимом, который в четырёх сетах переиграл японца Кеи Нишикори.
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