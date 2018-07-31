Виктория Азаренко обыграла Катерину Бондаренко в первом раунде турнира в Сан-Хосе.

Виктория Азаренко - Катерина Бондаренко - 6:3, 6:7(7), 7:5
Катерина Бондаренко никогда удачно против Азаренко не играла. Украинская теннисистка не то что матча ни одного не выиграла. В её активе ни одной партии, да и вообще Виктория чаще всего просто громила украинскую теннисистку, отдавая ей за матч считанные геймы.
Сегодняшняя встреча начиналась с очевидным перевесом Виктории, которая моментально стала воплощать его в отрыв. Азаренко повела сразу с двумя брейками - 4:0, но позволила Кате немного сократить отрыв. Правда, в концовке первой партии Вика ещё раз отличилась на приёме и поставила этим брейком точку в стартового сета.
Но вот с середины второй партии инициатива, казалось бы, полностью перешла к Бондаренко. Украинская теннисистка оформила 2 брейка, повела со счетом 5:2, но дважды не подала на сет. Более того, Бондаренко чуть было и еще одну собственную подачу не упустила, но отыгралась с двух матч-боллов у соперницы.
Сет, в итоге, докатился до тай-брейка, который прошёл в напряженной борьбе. Бондаренко снова показала характер и ликвидировала ещё один матч-болл. В итоге Катя таки перевела встречу в третий сет. На кураже украинская теннисистка даже повела с брейком в его дебюте, но Азаренко быстро отыгралась. А при подаче соперницей на тай-брейк решающей партии Вика ещё раз отличилась на приёме и поставила победную точку в матче.
Во втором раунде турнира в Вашингтоне Виктория Азаренко сыграет с лидером посева испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.
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