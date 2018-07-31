вторник, 31 июля 2018 г.

Виктория Азаренко обыграла Катерину Бондаренко в первом раунде турнира в Сан-Хосе.

Виктория Азаренко становится соперницей Гарбинье Мугурусы по второго кругу соревнований в американском Сан-Хосе. На старте турнира белорусская теннисистка в напряженнейшей встрече обыграла представительницу Украины Катерину Бондаренко, занимающую на данный момент 79-ю строчку мирового рейтинга. Азаренко могла заканчивать встречу в двух партиях, но не реализовала 3 матч-болла во втором сете. В итоге его на затяжном тай-брейке оставила за собой Бондаренко-младшая, но в решающем отрезке противостояния Виктория дожала оппонентку. На победу в поединке Виктория Азаренко потратила почти 2 часа и 45 минут игрового времени.


Виктория Азаренко - Катерина Бондаренко - 6:3, 6:7(7), 7:5

 Катерина Бондаренко никогда удачно против Азаренко не играла. Украинская теннисистка не то что матча ни одного не выиграла. В её активе ни одной партии, да и вообще Виктория чаще всего просто громила украинскую теннисистку, отдавая ей за матч считанные геймы.

Сегодняшняя встреча начиналась с очевидным перевесом Виктории, которая моментально стала воплощать его в отрыв. Азаренко повела сразу с двумя брейками - 4:0, но позволила Кате немного сократить отрыв. Правда, в концовке первой партии Вика ещё раз отличилась на приёме и поставила этим брейком точку в стартового сета.

Но вот с середины второй партии инициатива, казалось бы, полностью перешла к Бондаренко. Украинская теннисистка оформила 2 брейка, повела со счетом 5:2, но дважды не подала на сет. Более того, Бондаренко чуть было и еще одну собственную подачу не упустила, но отыгралась с двух матч-боллов у соперницы.

Сет, в итоге, докатился до тай-брейка, который прошёл в напряженной борьбе. Бондаренко снова показала характер и ликвидировала ещё один матч-болл. В итоге Катя таки перевела встречу в третий сет. На кураже украинская теннисистка даже повела с брейком в его дебюте, но Азаренко быстро отыгралась. А при подаче соперницей на тай-брейк решающей партии Вика ещё раз отличилась на приёме и поставила победную точку в матче.

Во втором раунде турнира в Вашингтоне Виктория Азаренко сыграет с лидером посева испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.

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о 8:30
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