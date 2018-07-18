Симоне Болелли выбил первого сеянного на турнире в Бастаде.

Симоне Болелли, который начинал выступления на соревнованиях категории АТР-250 в шведском Бастаде ещё с сита квалификации, становится четвертьфиналистом турнира. На стадии второго круга итальянский теннисист в двух партиях переиграл 1-ю ракетку соревнований Диего Шварцмана из Аргентины, занимающего 12-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Болелли отпраздновал победу на затяжном тай-брейке, а во второй партии Симоне оказался сильнее несмотря на то, что уступал в ней с брейком. На победу в матче Симоне Болелли потратил чуть менее двух часов игрового времени.
(Q) Симоне Болелли - (1) Диего Шварцман - 7:6(8), 6:3
В четвертьфинале соревнований в Бастаде Симоне Болелли сыграет с швейцарским теннисистом Хенри Лааксоненом.
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