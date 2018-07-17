Эжени Бушар добилась сложнейшей победы на старте турнира в Гштааде.

Эжени Бушар - Тимеа Бачински - 4:6, 7:6(1), 6:4
В стартовой партии встречи Бачински удалось не просто отыграть быстрый брейк в исполнении соперницы, но и второй раз отличиться на приёме. Но вот во втором сете подача отказывалась работать у обеих соперниц, так что этот отрезок матча превратился в настоящий обмен упущенными геймами. В итоге, все решилось на тай-брейке, где куда увереннее сыграла Эжени.
Она же классно начала решающий сет, поведя в нем сразу с двумя геймами на приеме в активе. Тимеа одну упущенную подачу отыграла, но на большее швейцарской теннисистке не хватило ни сил, ни времени.
Стоит отметить, что Тимеа Бачински проводила лишь 5-й матч в текущем сезоне. Все эти встречи швейцарка проиграла. Ну а Эжени Бушар во втором раунде турнира в Гштааде сыграет с ещё одной местной теннисисткой Викторией Голубич.
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