Марина Чернышева уступила во втором раунде 25-тысячника в Венгрии.

Украинская теннисистка Марина Чернышева не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов в венгерском городе Байя. На стадии второго круга турнира Марина разгромно уступила 5-й ракетке соревнований представительнице Польши Катаржине Каве, занимающей 386-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Чернышева сумела выиграть у соперницы всего 3 гейма.
(5) Катаржина Кава - Марина Чернышева - 6:1, 6:2
В четвертьфинале соревнований в Байе Катаржина Кава сыграет с Ниной Поточник из Словении.
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