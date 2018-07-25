Лаки-лузер Ольга Данилович становится четвертьфиналисткой турнира в Москве.

Сербская теннисистка Ольга Данилович, которая попала в основную сетку соревнований категории WTA International в Москве лишь в ранге лаки-лузера, пробивается вот уже в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга Ольга в двух напряженных партиях обыграла 8-ю ракетку турнира представительницу Эстонии Кайю Канепи, занимающую 49-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Канепи дважды отыгрывалась с брейка и даже дотянула до тая, но на нем упустила победу в сете. Во второй партии Данилович не позволила сопернице добраться даже до тай-брейка. На победу в матче Ольге понадобилось почти 2 часа игрового времени.
(LL) Ольга Данилович - (8) Кайя Канепи - 7:6(3), 7:5
В 1/4 финала соревнований в Москве Ольга Данилович сыграет с победительницей матча между лидером посева Юлией Гергес из Германии и россиянкой Натальей Вихлянцевой.
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