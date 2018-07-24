Анна-Каролина Шмидлова проигрывает на старте турнира в Москве.

Словацкая теннисистка Анна-Каролина Шмидлова уступила уже в стартовом раунде соревнований категории WTA International в Москве. В матче первого круга Анна-Каролина в двух партиях проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович, попавшей в основную сетку турнира лишь в ранге лаки лузера. Данилович, занимающая на данный момент 187-ю строчку мирового рейтинга, потратила на победу в противостоянии около часа с четвертью игрового времени.
(LL) Ольга Данилович - Анна-Каролина Шмидлова - 6:2, 6:4
Во втором раунде соревнований в Москве Ольга Данилович сыграет с эстонской теннисисткой Кайей Канепи, которая на старте турнира переиграла россиянку Веру Звонареву.
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