вторник, 17 июля 2018 г.

Давид Феррер с трудовой победы начинает выступления в Бастаде.

Давид Феррер, получивший на соревнованиях в шведском Бастаде 7-й номер посева, с достаточно непростой победы начинает выступления на турнире. В матче первого круга испанский теннисист пусть и в двух сетах, но с нервами, переиграл квалифайера Зданека Колара, занимающего на данный момент 221-ю строчку мирового рейтинга. На победу в противостоянии Давид Феррер потратил около 1 часа и 35 минут игрового времени.


(7) Давид Феррер - (Q) Зданек Колар - 6:2, 7:5

 Если в стартовой партии встречи у Давида не возникало ровным счётом никаких проблем, то второй сет чуть было не остался за Коларом, хотя Феррер и вёл в нем с брейком. В концовке партии испанец посыпался, сначала позволил Зданеку вернуться в борьбу, а затем и дал ему возможность заработать тройной сет-болл на приеме.

Феррер из непростой ситуации с честью выпутался. Тройной сет-поинт у соперника он ликвидировал, тут же сам отличился на приёме и моментально подал на победу.

Во втором раунде соревнований в Гштааде Давид Феррер сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

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о 22:10
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