Давид Феррер с трудовой победы начинает выступления в Бастаде.

(7) Давид Феррер - (Q) Зданек Колар - 6:2, 7:5
Если в стартовой партии встречи у Давида не возникало ровным счётом никаких проблем, то второй сет чуть было не остался за Коларом, хотя Феррер и вёл в нем с брейком. В концовке партии испанец посыпался, сначала позволил Зданеку вернуться в борьбу, а затем и дал ему возможность заработать тройной сет-болл на приеме.
Феррер из непростой ситуации с честью выпутался. Тройной сет-поинт у соперника он ликвидировал, тут же сам отличился на приёме и моментально подал на победу.
Во втором раунде соревнований в Гштааде Давид Феррер сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
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