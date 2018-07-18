Бенуа Пэр разгромно уступил на старте турнира в Умаге.

Французский теннисист Бенуа Пэр не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории АТР-250 в хорватском Умаге. Уже в первом раунде 8-й номер посева турнира разгромно уступил венгерскому спортсмену Мартону Фучовичу, занимающему 51-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Бенуа сумел выиграть всего 4 гейма. На победу в противостоянии Фучовичу понадобился всего час с четвертью игрового времени.
Мартон Фучович - (8) Бенуа Пэр - 6:1, 6:3
Во втором раунде соревнований в Умаге Мартон Фучович сыграет с аргентинским теннисистом Марко Трунгеллити.
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