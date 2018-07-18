среда, 18 июля 2018 г.

Бенуа Пэр разгромно уступил на старте турнира в Умаге.

Французский теннисист Бенуа Пэр не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории АТР-250 в хорватском Умаге. Уже в первом раунде 8-й номер посева турнира разгромно уступил венгерскому спортсмену Мартону Фучовичу, занимающему 51-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Бенуа сумел выиграть всего 4 гейма. На победу в противостоянии Фучовичу понадобился всего час с четвертью игрового времени.


Мартон Фучович - (8) Бенуа Пэр - 6:1, 6:3

 Во втором раунде соревнований в Умаге Мартон Фучович сыграет с аргентинским теннисистом Марко Трунгеллити.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 9:30
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)