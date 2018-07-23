Ольга Янчук уступила на старте квалификации соревнований в Москве.

(8) Валентина Ивахненко - Ольга Янчук - 1:6, 6:0, 6:2
В финале квалификации соревнований в Москве Валентина Ивахненко сыграет со 2-й ракеткой отбора россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Отметим, что сразу с основной сетки соревнований в Москве стартует еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова. В первом раунде турнира она сыграет, как раз, с одной из победительниц квалификации.
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