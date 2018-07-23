понедельник, 23 июля 2018 г.

Ольга Янчук уступила на старте квалификации соревнований в Москве.

Украинская теннисистка Ольга Янчук не сумела преодолеть стартовый раунд квалификации турнира категории WTA International в Москве. В первом круге квалификации Ольга в трех сетах уступила россиянке Валентине Ивахненко, посеянной в отборе под 8-м номером и занимающей 181-ю строчку текущего мирового рейтинга. Встреча началась еще вчера, но была прервана по ходу третьей партии из-за непогоды. В итоге поединок продолжался чуть более 1 часа и 50 минут чистого игрового времени.





(8) Валентина Ивахненко - Ольга Янчук - 1:6, 6:0, 6:2

В финале квалификации соревнований в Москве Валентина Ивахненко сыграет со 2-й ракеткой отбора россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Отметим, что сразу с основной сетки соревнований в Москве стартует еще одна украинская теннисистка Катерина Козлова. В первом раунде турнира она сыграет, как раз, с одной из победительниц квалификации.

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о 12:47
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