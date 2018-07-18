Иво Карлович добился волевой победы на старте турнира в Ньюпорте.

Иво Карлович, вылетевший на данный момент из топ-100 мирового рейтинга, с непростой победы начинает выступления на соревнованиях категории АТР-250 в Ньюпорте. В матче первого круга хорватский теннисист в трех сетах переиграл представителя Австралии Алекса де Минаура, занимающего 68-ю строчку в мужской классификации. На сложнейшую и волевую победу Карловичу понадобилось почти 2 с половиной часа игрового времени.
Иво Карлович - Алекс де Минаур - 6:7(2), 7:6(3), 7:5
Стоит отметить, что за столь продолжительный матч Карлович настрелял не так уж и много эйсов. Хорват выдал 19 подач на вылет.
Во втором раунде соревнований в Ньюпорте Иво Карлович сыграет с израильтянином Дуди Селой.
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