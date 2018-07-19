Иво Карлович уступил во втором раунде турнира в Ньюпорте.

Дуди Села - Иво Карлович - 7:6(6), 6:7(4), 6:2
В стартовой партии встречи ни одному из теннисистов так и не удалось отличиться на приеме, так что тай-брейк был вполне логичным и ожидаемым итогом первого сета. Успех на нем в напряженной борьбе отпраздновал Села.
А вот во втором сете Карлович показал настоящий характер. Дважды хорват отыгрывался после проигранной подачи. Ликвидировал Иво и мини-брейк, с которым он уступал в дебюте тая. В итоге, ценой серьёзных усилий хорват выцарапал победу в сете и перевел матч в решающий отрезок.
На него ветерану Карловичу, правда, уже не хватило сил. Дважды Иво упустил собственную подачу, но на этот раз отыграть хотя бы один брейк ему не удалось. Стоит отметить, что по ходу встречи хорват крайне нестабильно подавал - на 18 эйсов пришлось сразу 15 двойных ошибок.
Дуди Села в четвертьфинале соревнований в Ньюпорте сыграет с 3-м номером посева американцем Стивом Джонсоном.
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