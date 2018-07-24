Дарья Касаткина отдала всего 2 гейма своей стартовой сопернице в Москве.

2-я ракетка турнира категории WTA International в Москве россиянка Дарья Касаткина без каких-либо проблем начинает выступления на соревнованиях. В матче первого круга Дарья в двух партиях буквально разгромила свою соотечественницу Анну Калинскую, занимающую на данный момент 143-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Калинская сумела выиграть всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов. В середине встречи и вовсе случился отрезок, когда за Касаткиной осталось 9 геймов подряд. На победу в противостоянии Дарья потратила всего 55 минут игрового времени.
(2) Дарья Касаткина - Анна Калинская - 6:1, 6:1
Во втором раунде домашнего турнира в Москве Дарья Касткина сыграет со словенской теннисисткой Тамарой Цидансек.
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