Катерина Козлова успешно стартует на 80-тысячнике в Чехии.

Катерина Козлова спокойно выходит во второй раунд соревнований ITF с призовым фондом в 80 тысяч долларов в чешском Оломоуце. На старте турнира украинская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу Франции Викторию Мунтян, занимающую 610-ю строчку текущего мирового рейтинга. Матч начался гораздо позже запланированного времени и даже прерывался из-за дождя, но в итоге Козлова потратила на победу 1 час и 10 минут игрового времени.
(2) Катерина Козлова - (WC) Виктория Мунтян - 6:2, 6:4
Следующей соперницей Катерины Козловой станет местная теннисистка Анастасия Детюч.
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