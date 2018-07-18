среда, 18 июля 2018 г.

Катерина Козлова успешно стартует на 80-тысячнике в Чехии.

Катерина Козлова спокойно выходит во второй раунд соревнований ITF с призовым фондом в 80 тысяч долларов в чешском Оломоуце. На старте турнира украинская теннисистка в двух партиях переиграла представительницу Франции Викторию Мунтян, занимающую 610-ю строчку текущего мирового рейтинга. Матч начался гораздо позже запланированного времени и даже прерывался из-за дождя, но в итоге Козлова потратила на победу 1 час и 10 минут игрового времени.


(2) Катерина Козлова - (WC) Виктория Мунтян - 6:2, 6:4

 Следующей соперницей Катерины Козловой станет местная теннисистка Анастасия Детюч.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:04
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)