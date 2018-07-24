Катерина Козлова стартовала в Москве с достаточно уверенной победы.

Катерина Козлова - (Q) Мартина Тревизан - 6:3, 6:4
Нельзя сказать, что по ходу стартового матча на соревнованиях в Москве Катерина Козлова не оставила никаких шансов сопернице, но при этом украинская теннисистка все противостояние провела в роли лидера. Вопрос лишь в том, что воплотить свое преимущество в абсолютно спокойную победу Катерине откровенно говоря не удалось.
В стартовой партии именно Козлова быстро повела с геймом на приеме в активе, но уже через несколько минут Катя упустила собственную подачу и позволила Тревизан вернуться в борьбу. Украинская теннисистка, правда, тут же восстановила свой перевес в счете и в первом сете больше не позволяла сопернице добраться даже до брейк-поинтов. Сама Катерина вполне могла упрочить лидерство, но в середине партии не воспользовалась брейковым мячом.
Во втором сете Катерина и дважды вырывалась вперед с брейком, но оба раза Мартина моментально восстанавливала равновесие в счете. Лишь третий успех на приеме стал для украинской тенниситки ключевым - сразу после брейка Козлова получила возможность подавать на победу в матче и ею Катерина воспользовалась сполна.
Во втором раунде соревнований в Москве Катерина Козлова сыграет с победительницей встречи между 7-й ракеткой турнира Ализе Корне из Франции и немецкой теннисисткой Лаурой Зигмунд.
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