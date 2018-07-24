Кристина Плишкова обыгрывает 4-ю ракетку турнира на старте соревнований в Москве.

Чешская теннисистка Кристина Плишкова выходит во второй раунд соревнований категории WTA International в Москве. На старте турнира Кристина в трех партиях переиграла свою соотечественницу Катерину Синякову, получившую в столице России 4-й номер посева. Плишкова выиграла стартовый сет и дважды вела с брейком по ходу второй партии, но позволила Синяковой сравнять счет в матче. Но вот в решающем отрезке матча Кристина таки отпраздновала итоговую победу благодаря позднему брейку. На выход во второй раунд турнира в Москве Кристина Плишкова потратила 1 час и 50 минут игрового времени.
Кристина Плишкова - (4) Катерина Синякова - 6:4, 3:6, 6:4
Во втором раунде соревнований в Москве Кристина Плишкова сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
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