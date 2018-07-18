Людмила Киченок выигрывает первый за два года матч в основных сетках одиночных турниров.

Людмила Киченок, которая пробилась в основную сетку соревнований ITF в Португалии с призовым фондом в 25 тысяч долларов через сито квалификации, уверенно выходит во второй раунд турнира. На старте соревнований украинка разгромила местную теннисистку Каролину Лихачеву, также, как и Людмила, не имеющую профессионального рейтинга. На победу в матче Киченок понадобилось всего чуть более 50 минут игрового времени.
(Q) Людмила Киченок - (WC) Каролина Лихачева - 6:1, 6:1
Эта победа стала для Людмилы первой с июля 2016-го года в основных сетках одиночных соревнований. Во втором раунде турнира в Португалии Киченок сыграет с 4-й сеянной Нурией Парризас Дияс из Испании.
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