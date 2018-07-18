Хенри Лааксонен выходит в четвертьфинал турнира в Бастаде.

Хенри Лааксонен, который попал в основную сетку соревнований категории АТР-250 в шведском Бастаде лишь в ранге лаки лузера, выходит уже в 1/4 финала турнира. На стадии второго круга швейцарский теннисист в двух партиях уверенно переиграл представителя Италии Маттео Берреттини, занимающего 75-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Лааксонен отдал сопернику всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. На победу в матче Хенри Лааксонен потратил ровно час игрового времени.
(LL) Хенри Лааксонен - Маттео Берреттини - 6:2, 6:2
В четвертьфинале турнира в Бастаде Хенри Лааксонен сыграет с победителем матча между лидером посева Диего Шварцманом из Аргентины и ещё одним итальянцем Симоне Болелли.
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