Владислав Манафов не доиграл матч первого круга на Челленджере в Сопоте.

Владислав Манафов, который на Челленджере в Сопоте стартовал еще сита квалификации, не смог завершить матч первого круга основной сетки турнира. Жребий свел в нем украинского теннисиста с лидером посева - представителем Боливии Уго Дельеном, занимающим 100-ю строчку текущего мирового рейтинга. Манафов отказался от продолжения борьбы по ходу второй партии. Украинец в борьбе уступил в стартовом сете и проигрывал сразу с двумя брейками во второй партии. Теннисисты провели на корте 1 час и 20 минут игрового времени.
(1) Уго Дельен - (Q) Владислав Манафов - 7:5, 3:0, ret
Во втором раунде турнира в Сопоте Уго Дельен сыграет с победителем матча между Александром Недовесовым и Томми Робредо.
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