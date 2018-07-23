Леонардо Майер обыгрывает Альберта Рамоса-Винольяса на старте турнира в Гамбурге.

Аргентинский теннисист Леонардо Майер с уверенной победы начинает выступления на соревнованиях категории АТР-500 в немецком Гамбурге. Действующий чемпион турнира в первом раунде текущих соревнований обыграл испанца Альберта Рамоса-Винольяса, занимающего 40-ю строчку мирового рейтинга. На победу, с которой Леонардо начал защиту прошлогоднего титула, аргентинскому теннисисту понадобилось чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.
Леонардо Майер - Альберт Рамос-Винольяс - 6:3, 6:2
Во втором раунде соревнований в Гамбурге Леонардо Майер сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и 6-м номером посева итальянцем Марко Чеккинато.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий