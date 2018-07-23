понедельник, 23 июля 2018 г.

Леонардо Майер обыгрывает Альберта Рамоса-Винольяса на старте турнира в Гамбурге.

Аргентинский теннисист Леонардо Майер с уверенной победы начинает выступления на соревнованиях категории АТР-500 в немецком Гамбурге. Действующий чемпион турнира в первом раунде текущих соревнований обыграл испанца Альберта Рамоса-Винольяса, занимающего 40-ю строчку мирового рейтинга. На победу, с которой Леонардо начал защиту прошлогоднего титула, аргентинскому теннисисту понадобилось чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.






Леонардо Майер - Альберт Рамос-Винольяс - 6:3, 6:2

Во втором раунде соревнований в Гамбурге Леонардо Майер сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и 6-м номером посева итальянцем Марко Чеккинато. 

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о 14:05
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